Верховный суд отменил решение об изъятии в пользу государства уральского завода

Адвокат сообщил об отмене судом изъятия уральского завода «Исеть» в пользу РФ

Верховный суд РФ вернул в суд первой инстанции дело бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, у которого ранее по иску Генпрокуратуры истребовали в пользу государства имущество завода электрических соединителей «Исеть». Об этом со ссылкой на адвоката Антон Демченко сообщает ТАСС.

По словам юриста, гражданская коллегия суда отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение. В беседе с «Коммерсантом» он уточнил, что материалы в отношении других изъятых активов Гайсина, который был депутатом во второй половине 90-х годов, находятся в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал Гайсина выплатить заводу 690 миллионов рублей ущерба в доход государства. Теперь сторона экс-парламентария собирается подать по этому поводу кассационную жалобу.

Решение суда об изъятии предприятия, занимающегося производством электрических и оптических соединителей для оборонно-промышленного комплекса, было принято в связи с тем, что, по версии надзорного органа, Гайсин управлял им, будучи депутатом Госдумы, что запрещено законом. Параллельно суд в Екатеринбурге рассматривает его уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями, растрате в особо крупном размере и присвоении.