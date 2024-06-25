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14:49, 25 июня 2024Ценности

Визажист раскрыла эффективные способы удалить пятна косметики с одежды

Фото: PxHere

Визажист британского магазина косметики Justmylook Хейли Уокер раскрыла эффективные способы удалить пятна косметики с одежды. Соответствующий комментарий публикует издание The Sun.

В первую очередь эксперт призвала незамедлительно обработать загрязненный участок проточной холодной водой. После этого она предложила замочить вещь в геле для стирки. «В качестве альтернативы смешайте столовую ложку моющего средства с двумя чашками горячей воды, а затем промокните пятно полученным раствором. Затем погрузите вещь в стиральную машину», — посоветовала она.

Однако при отсутствии геля для стирки Уокер предложила воспользоваться моющим средством для посуды. «Если после замачивания пятно все еще видно, удалите его с ткани зубной щеткой с мягкой щетиной», — уточнила она.

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В то же время специалист обратила внимание на те ситуации, когда под рукой нет никаких бытовых чистящих средств. Так, по ее словам, в качестве альтернативного варианта может подойти мицеллярная вода для снятия макияжа, но в ее составе не должно быть масел. «Положите вещь на полотенце и нанесите небольшое количество продукта на пятно. Осторожно работайте с пятном, совершая возвратно-поступательные движения в течение нескольких секунд. Если оно не исчезло, повторите процедуру, а затем оставьте вещь высыхать», — рассказала она.

Также собеседница портала упомянула лак для волос. Им, как утверждает Уокер, можно удалить любые пятна с одежды. «Нанесите лак на вещь, дайте ему высохнуть, а затем протрите обработанный участок влажной тряпкой», — заключила она.

Ранее технолог химчистки-прачечной «Сервис74» Маргарита Витергольд раскрыла способы убрать желтые пятна от пота с одежды с помощью подручных средств.

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      Мария Винар
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