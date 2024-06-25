Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 25 июня 2024Россия

Власти назвали число пациентов в больницах после удара ВСУ по Севастополю

Власти: после удара ВСУ в больницах Севастополя остаются 50 пострадавших

Фото: Правительство Севастополя / ТАСС

В больницах Севастополя после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла в воскресенье, 23 июня, остаются 50 пострадавших, в числе которых 12 детей. Об этом сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, в тяжелом состоянии в Севастополе после удара Украины находится один пациент. В Москву на лечение, в свою очередь, направили 12 детей и 10 взрослых.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка в возрасте от 8 до 15 лет, которых перевезли из Крыма в Москву, находятся в тяжелом состоянии — у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      Американская компания подешевела на полтриллиона долларов за три дня

      У обвиняемого в рекордной взятке бывшего следователя не оказалось денег на адвоката

      Минобороны заявило об ударе по складам военно-технического имущества ВСУ

      Власти назвали число пациентов в больницах после удара ВСУ по Севастополю

      Зарплаты женщин-руководителей в России оказались гораздо ниже мужских

      Опасающимся новой атаки ВСУ россиянам назвали альтернативу отдыху в Крыму

      BMW с людьми вылетела с парковки третьего этажа в российском городе

      Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю

      В офисе Зеленского назвали бесполезным саммит НАТО без решений по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше