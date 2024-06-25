Власти назвали число пациентов в больницах после удара ВСУ по Севастополю

Власти: после удара ВСУ в больницах Севастополя остаются 50 пострадавших

В больницах Севастополя после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла в воскресенье, 23 июня, остаются 50 пострадавших, в числе которых 12 детей. Об этом сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, в тяжелом состоянии в Севастополе после удара Украины находится один пациент. В Москву на лечение, в свою очередь, направили 12 детей и 10 взрослых.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка в возрасте от 8 до 15 лет, которых перевезли из Крыма в Москву, находятся в тяжелом состоянии — у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.