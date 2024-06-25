Врач дал советы для борьбы с ночными судорогами

Врач Мясников: от ночных судорог помогают упражнения на растяжку и ходьба

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы для борьбы с ночными судорогами. В эфире программы «О самом главном» на канале «России 1» он призвал россиян заниматься растяжкой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что в борьбе с ночными судорогами помогают упражнения на растяжку, а также ходьба перед отходом ко сну. «Очень людям нравится американская рекомендация — крутить 15 минут велоэргометр перед сном», — добавил доктор. Специалист отметил, что от ночных судорог также может помочь массаж ног с кубиком льда.

По словам медика, врачи не знают достоверную причину появления судорог по ночам. «Судороги могут быть, если у вас недостаток железа, магния, калия или кальция, какие-то электролитные нарушения. Но это мы у кого находим? У одного из десяти», — заключил Мясников.

Ранее врач-иммунолог, педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности отказа от жаропонижающих препаратов при высокой температуре. Специалист рассказал, что жар у детей может вызвать судороги.