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15:24, 25 июня 2024Бывший СССР

ВСУ опровергли информацию о бегстве заключенных

ВСУ опровергли сообщения о бегстве мобилизованных заключенных из учебного центра

Фото: Roman Baluk / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли появившуюся в СМИ информацию о бегстве вооруженных мобилизованных заключенных из учебного центра. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ.

Подобную информацию назвали непроверенной и недостоверной, обвинив ряд украинских СМИ в дискредитации мобилизационной кампании и потребовав от них выступить с оперативным опровержением.

25 июня стало известно о бегстве шестерых мобилизованных заключенных из учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины. Отмечалось, что они были одеты в военную форму и имели при себе оружие.

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      Алевтина Запольская
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