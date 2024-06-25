ВСУ опровергли информацию о бегстве заключенных

ВСУ опровергли сообщения о бегстве мобилизованных заключенных из учебного центра

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли появившуюся в СМИ информацию о бегстве вооруженных мобилизованных заключенных из учебного центра. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ.

Подобную информацию назвали непроверенной и недостоверной, обвинив ряд украинских СМИ в дискредитации мобилизационной кампании и потребовав от них выступить с оперативным опровержением.

25 июня стало известно о бегстве шестерых мобилизованных заключенных из учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины. Отмечалось, что они были одеты в военную форму и имели при себе оружие.