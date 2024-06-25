В России отреагировали на ввоз на Украину компонентов для создания «грязной бомбы»

Красов: ввоз на Украину веществ для «грязной бомбы» из разряда гостерроризма

Ввоз на территорию Украины радиохимических компонентов для «грязной бомбы» является чем-то из разряда государственного терроризма, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ни для никого не секрет, что коллективный Запад, возглавляемый Соединенными Штатами Америки, хочет нанести поражение Российской Федерации. Для того чтобы достичь своих целей, он не гнушается самых грязных методов», — отреагировал Красов.

По словам депутата, Западу не удалось подорвать экономику России. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут достичь успеха на поле боя.

«Поэтому они все больше и больше принимают меры для совершения террористических актов», — добавил он.

Решение, которое они приняли, о завозе на территорию Украины компонентов, которые могут послужить для создания «грязной бомбы», — это как раз из разряда государственного терроризма Андрей Красов первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Много примеров можно вспомнить, когда руководство Украины, которое, нужно напомнить, пришло к власти в результате государственного переворота, которое спонсировал и которым руководил коллективный Запад, опять же во главе с США, они как раз вот не гнушаются этих террористических актов. Сколько угодно можно примеров привести о том, что Украина становится государством-террористом», — заключил Красов.

Ранее начальник Войск радиационной, химический и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о планах Украины создать «грязную бомбу» с помощью ввозимых на территорию страны радиохимических веществ. Он заявил, что, по имеющейся у Минобороны информации, на территорию Украины продолжают ввозить радиохимические вещества для утилизации, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».