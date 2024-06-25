Выживший захватчик ростовского СИЗО пришел в себя

Выживший захватчик СИЗО Ростова Камнев пришел в сознание, его допросили

Адвокат выжившего захватчика в ростовском СИЗО опознал своего клиента по видео

Начало событий в новости Адвокат выжившего захватчика в ростовском СИЗО опознал своего клиента по видео

Захвативший заложников в СИЗО Ростова-на-Дону террорист Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и выживший после штурма, пришел в сознание. Об этом РИА Новости сообщил адвокат.

Он предположил, что его клиента в больнице уже допросили сотрудники следственных органов.

Ранее 25 июня сообщалось, что защитник опознал Камнева по видеозаписи. Он не располагает информацией о его состоянии. Террорист был ранен в голову во время штурма. Он пять дней находился в коме, ему сделали трепанацию черепа, чтобы извлечь пулю и осколки костей.

Камнев принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Пятерых захватчиков ликвидировали.