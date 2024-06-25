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06:44, 25 июня 2024Силовые структуры

Адвокат выжившего захватчика в ростовском СИЗО опознал своего клиента по видео

Адвокат захватившего заложников в ростовском СИЗО Камнева сообщил, что он выжил

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Террорист Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), захвативший сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил и сейчас находится в больнице. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

По словам правозащитника, он опознал Камнева по видеозаписи. «Он жив, со слов судьи...», — рассказал собеседник агентства. При этом адвокат уточнил, что он не располагает информацией о состоянии своего клиента, поскольку пока не навещал его после инцидента в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Камневу потребовалась трепанация черепа. Медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей.

Террорист был ранен в голову во время штурма. Он пять дней находился в коме, но потом пришел в себя.

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      Марина Совина
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