Зарплаты женщин-руководителей в России оказались гораздо ниже мужских

Зарплаты женщин-руководителей в России оказались на 33 процента ниже мужских

Зарплаты женщин-руководителей на российских крупных и средних предприятиях оказались в среднем на 33 процента ниже мужских. О резком разрыве в оплате труда сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Наибольшие диспропорции эксперты зафиксировали в Ненецком автономном округе. Там зарплаты женщин-руководителей отстают от мужских окладов в среднем на 45,2 процента. В Забайкальском крае разрыв составил 44,6 процента, в Белгородской и Сахалинской областях — 43,3 процента, в Ульяновской области — 42,7 процента.

Минимальную гендерную разницу в зарплатах руководителей российских крупных и средних предприятий аналитики отметили в Ингушетии. В этом регионе женщины на подобных постах получают на 8,7 процента меньше, чем мужчины. В Кабардино-Балкарии разница составила 8,9 процента, в Тыве — 11,4 процента, Чечне — 15,2 процента, Калмыкии — 16 процентов.

В целом в России на крупных и средних предприятиях трудятся 785 тысяч женщин-руководителей. Это на 5 процентов меньше, чем мужчин на аналогичных должностях. Однако в высшем руководстве разница существенно выше — 37,3 тысячи женщин против 69,4 тысячи мужчин. Таким образом, гендерный разрыв по мере приближения к вершине должностной иерархии оказался почти двукратным, резюмировали эксперты.

При этом гендерный разрыв в зарплатах фиксируется не только среди представителей высшего звена, но и на более низких должностях. По данным Росстата, в 2023 году разница в женских и мужских окладах в стране оказалась максимальной за 11 лет. Так, средний заработок у россиянок за этот период времени составил 56 тысяч рублей, тогда как у россиян — 83,9 тысячи. В итоге разница в доходах мужчин и женщин в РФ выросла до 27,7 тысячи рублей.