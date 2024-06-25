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19:39, 25 июня 2024Забота о себе

Жена умершего от ботулизма россиянина перечислила необычные первые симптомы заболевания

«360»: умерший от ботулизма россиянин жаловался на ухудшение зрения

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жена умершего от ботулизма россиянина заявила, что симптомы, появившиеся у ее супруга после заражения, не были похожи на обычное отравление. Первые необычные признаки заболевания она перечислила изданию «360».

Женщина подтвердила, что ее муж отравился, съев в одном из ресторанов Нижнего Новгорода лобио — популярный салат с фасолью. Он обратился за медицинской помощью на следующий день после ухудшения самочувствия.

При этом его симптомы не были похожи на типичные симптомы отравления. По словам россиянки, ее муж жаловался на ухудшение зрения и нарушение координации. На второй день после появления симптомов его состояние резко ухудшилось, и он обратился к врачу. Медикам не удалось спасти 21-летнего мужчину.

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Ранее сообщалось о регистрации случаев ботулизма в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. До этого заболевших после употребления салата выявляли в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.

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      Наталья Обрядина
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