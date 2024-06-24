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10:58, 24 июня 2024Россия

Ботулизм распространился еще в трех регионах России

«112»: ботулизм распространился в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Ботулизм распространился еще в трех регионах России. Как стало известно Telegram-каналу «112», речь идет о Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Как выяснило издание, там в больницы попали еще четыре человека, а общее количество заболевших достигло 375 человек. Большая часть из них находится в состоянии средней степени тяжести. Всем россиянам начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

До этого в Роспотребнадзоре отметили, что в Москве изъяли и не допустили к реализации более 85 тонн пищевой продукции в связи с заболеваемостью ботулизмом.

Случаи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и некоторых городах Подмосковья.

На минувшей неделе глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300. Тогда он отметил, что общее число заболевших составляет 301. Из них 43 человека были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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