Число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300

Глава Минздрава Мурашко: в стационарах с ботулизмом находятся более 300 человек

Число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Как сообщил чиновник, общее число заболевших составляет 301. Из них 43 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Какие симптомы могут указать на ботулизм? К симптомам заболевания относят сухость во рту, сложности при глотании или разговоре, нечеткость зрения, проблемы с дыханием, тошноту, рвоту, а также судороги в животе.

«Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом "ботулизм" оказывается в полном объеме», — подытожил Мурашко.

Ранее 15 россиян, заболевших ботулизмом после употребления салата, выписали из больниц. Наибольшее число заразившихся ботулизмом было выявлено в столице. Также случаи заболевания были зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде. После массового заражения Роспотребнадзор изъял более 200 тонн продукции, которая могла вызвать заболевание.