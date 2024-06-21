Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:28, 21 июня 2024Россия

В Москве изъяли более 85 тонн ставшей причиной ботулизма продукции

В Москве изъяли более 85 тонн пищевой продукции, ставшей причиной ботулизма

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве изъяли и не допустили к реализации более 85 тонн пищевой продукции в связи с заболеваемостью ботулизмом. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

«Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 тонн, из которых более 44 тонн под контролем сотрудников Управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе», — говорится в сообщении.

Помимо того, специалисты Роспотребнадзора обзвонили и опросили более полутора тысяч человек. Во время опроса были выявлены 94 гражданина с симптомами ботулизма разной степени проявления. Из них госпитализировали 11 человек.

Накануне стало известно, что в России изъяли из оборота почти 200 тонн ставшей причиной ботулизма продукции.

«К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ», — заверила официальный представитель Роспотребнадзора Жанна Терехова.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300. Как сообщил чиновник, общее число заболевших составляет 301. Из них 43 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО допустил введение санкций против Китая за поддержку России

      Диетолог назвала полезное свойство шоколада

      Принц Уильям задумал выгнать своих детей из королевской семьи

      Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенном топе без бюстгальтера

      Россиянин предстанет перед судом за занятие высшего положения в преступной иерархии

      Устроивший погром в Москве ураган дошел до центра России

      Ева Лонгория рассказала о неловких съемках постельных сцен в «Отчаянных домохозяйках»

      Во Франции заявили о готовности поддержать Ливан на границе с Израилем

      В Черногории произошел масштабный сбой интернета

      В России разработают морской «Тор-М2КМ»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше