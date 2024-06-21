В Москве изъяли более 85 тонн ставшей причиной ботулизма продукции

В Москве изъяли более 85 тонн пищевой продукции, ставшей причиной ботулизма

В Москве изъяли и не допустили к реализации более 85 тонн пищевой продукции в связи с заболеваемостью ботулизмом. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

«Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 тонн, из которых более 44 тонн под контролем сотрудников Управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе», — говорится в сообщении.

Помимо того, специалисты Роспотребнадзора обзвонили и опросили более полутора тысяч человек. Во время опроса были выявлены 94 гражданина с симптомами ботулизма разной степени проявления. Из них госпитализировали 11 человек.

Накануне стало известно, что в России изъяли из оборота почти 200 тонн ставшей причиной ботулизма продукции.

«К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ», — заверила официальный представитель Роспотребнадзора Жанна Терехова.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300. Как сообщил чиновник, общее число заболевших составляет 301. Из них 43 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.