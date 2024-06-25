Женщина подала в суд на отказавшегося отвезти ее в аэропорт бойфренда

Женщина из Новой Зеландии опоздала на самолет из-за бойфренда и обратилась в суд

В Новой Зеландии женщина подала в суд на бойфренда, потому что опоздала из-за него на самолет. Об этом сообщает The Guardian.

Она обратилась в мировой суд и потребовала у отказавшегося помочь ей партнера компенсацию ущерба, который она понесла из-за нарушения «устного договора». По ее словам, мужчина с которым она состояла в отношениях, не отвез ее в аэропорт, несмотря на обещание. В результате она опоздала на концерт и была вынуждена отложить поездку на день.

Женщина рассказала, что собиралась посетить концерт с подругами. Ее бойфренд согласился отвезти ее в аэропорт и пожить у нее дома, чтобы присмотреть за двумя ее собаками на время поездки. Накануне она написала ему сообщение, указав 15-минутный временной промежуток, когда ее нужно будет забрать. Но мужчина так и не приехал.

Из-за его поступка истица понесла многочисленные издержки, включая стоимость нового билета, трансфера до аэропорта и оплату передержки для собак. По ее словам, она также оплатила билеты на паром для себя и бойфренда, чтобы поехать в отпуск и навестить сыновей. Она сочла, что эти расходы также должны быть компенсированы.

Однако судья Крисия Коуи заявила, что для того, чтобы соглашение имело законную силу, необходимо намерение создать «юридически обусловленные отношения». «Партнеры, друзья и коллеги заключают социальные соглашения, но вряд ли они могут быть юридически принудительными, если стороны не совершат какое-либо действие, демонстрирующее намерение быть связанными своими обещаниями», — сказала она.

Ранее сообщалось, что во Франции женщина подала в суд на компанию-работодателя, потому что у нее на протяжении 20 лет не было должностных обязанностей. При этом все эти годы она получала зарплату.