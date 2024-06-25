Женщину обвинили в колдовстве и заставили пить мочу

В Индии женщину объявили ведьмой, избили и заставили пить мочу

В Индии соседи обвинили женщину в колдовстве, избили и заставили пить мочу. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в городе Большая Нойда, штат Уттар-Прадеш, 13 июня. У мужчины по имени Нануа Контрактор постоянно болела маленькая дочь. В этом он обвинял свою соседку, которая, как и он, приехала в Большую Нойду из штата Бихар. Контрактор вместе с семьей был уверен, что их соседка — ведьма, и проводит против них некие ритуалы.

После того как дочь в очередной раз заболела, Контрактор с родными ворвались в дом к соседке и набросились на нее. Они остригли женщину, избили ее и заставили пить мочу. Истязания соседки семейство снимало на видео.

Сразу после случившегося пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители арестовали троих участников расправы.

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