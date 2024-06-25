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20:11, 25 июня 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на невыносимую вонь

Жители Новомосковска пожаловались, что задыхаются от едких заводских выбросов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жители Новомосковска Тульской области пожаловались на то, что они задыхаются от едких выбросов местных заводов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местным жителям приходится дышать таким воздухом уже не первый год. В 2023 году смог был насколько сильным, что люди не могли выйти на улицу, а один из торговых центров пришлось эвакуировать. Виновниками происходящего, по словам местных жителей, являются заводы, из-за выбросов которых содержание токсичных веществ в воздухе сильно превышает норму. Горожане много раз жаловались на их деятельность в администрацию. Чиновники заявили, что источник проблемы — завод «Евросинтез», который появился пару лет назад и занимается переработкой убойных жиров. Они отчитались, что поговорили с руководством предприятия, однако в середине июня невыносимая вонь от выбросов вернулась. Жители Гипсового и Залесного районов отметили, что ситуация с выбросами обостряется к выходным, когда местный Роспотребнадзор не работает и поэтому не находит превышений вредных веществ в воздухе.

Ранее в июне жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле пожаловались, что с весны в их подъезде и квартирах стоит невыносимый запах, а также разрастается плесень.

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      Полина Кислицына
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