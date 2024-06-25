Жители российского города пожаловались на невыносимую вонь

Жители Новомосковска пожаловались, что задыхаются от едких заводских выбросов

Жители Новомосковска Тульской области пожаловались на то, что они задыхаются от едких выбросов местных заводов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местным жителям приходится дышать таким воздухом уже не первый год. В 2023 году смог был насколько сильным, что люди не могли выйти на улицу, а один из торговых центров пришлось эвакуировать. Виновниками происходящего, по словам местных жителей, являются заводы, из-за выбросов которых содержание токсичных веществ в воздухе сильно превышает норму. Горожане много раз жаловались на их деятельность в администрацию. Чиновники заявили, что источник проблемы — завод «Евросинтез», который появился пару лет назад и занимается переработкой убойных жиров. Они отчитались, что поговорили с руководством предприятия, однако в середине июня невыносимая вонь от выбросов вернулась. Жители Гипсового и Залесного районов отметили, что ситуация с выбросами обостряется к выходным, когда местный Роспотребнадзор не работает и поэтому не находит превышений вредных веществ в воздухе.

Ранее в июне жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле пожаловались, что с весны в их подъезде и квартирах стоит невыносимый запах, а также разрастается плесень.