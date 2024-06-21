Жители российского города пожаловались на вонь и плесень в квартирах

Жильцы дома в Нижнем Тагиле пожаловались на вонь и плесень в квартирах

Жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле пожаловались, что с весны из-за бездействия коммунальщиков в подъезде и квартирах стоит невыносимый запах и сырость, а также разрастается плесень. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Инцидент Нижний Тагил. Новости» во «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Щорса, 25. По словам жильцов, он постепенно разрушается, так как управляющая компания (УК) не решает проблему с затопленным подвалом и не откачивает оттуда воду. На записи, сделанной жительницей дома, показано целиком затопленное помещение. «Подвал затоплен. Водичка... Никто ничего не делает. Ужас», — посетовала женщина.

Жильцы уточнили, что они много раз обращались в УК с просьбой устранить аварию, однако та ничего не сделала. «Вот так постепенно из-за бездействия управляшки дом приходит в негодность — стены впитывают влагу и разрушаются, в квартирах на первом этаже стоит невыносимый запах, всюду лезет плесень и нечем дышать в квартире. Подскажите, как можно заставить УК выполнять свои прямые обязанности?» — поинтересовались жители Нижнего Тагила.

В комментариях к публикации пользовательница рассказала, что как минимум два соседних дома много лет живут «с говном в подвале». Она сообщила, что из-за халатности управляющей компании на нижних этажах развелись тараканы, блохи, многоножки и разрослась плесень. «Года четыре назад писали заявление, мадама белокурая даже не сразу стала регистрировать, а просто убрала в стол! Пришлось настоять, чтобы заявлению присвоили номер и сделали копию! Ее фраза была следующей: "Ну и че, у меня тоже дома вонь и плесень, жива же!"», — возмущенно отметила россиянка.

Ранее в июне тюменцы пожаловались на то, что их дом полтора года тонет в нечистотах.