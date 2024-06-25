Звезда сериала «Бригада» накопил долги и вызвал интерес судебных приставов

«Звездач»: у актера Дмитрия Дюжева нашли долги за услуги ЖКХ

Звездой сериала «Бригада» актером Дмитрием Дюжевым заинтересовались судебные приставы. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что артиста разыскивают из-за долга в размере около 23 тысяч рублей за газ, электроэнергию и отопление. Также у актера есть и другая задолженность, сумма которой составляет около 21 тысячи рублей за услуги ЖКХ. Общая сумма долга артиста оценивается примерно в 44 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета российского рэпера Владислава Терентюка, известного как SODA LUV, из-за непогашенной задолженности в размере 129 тысяч рублей.