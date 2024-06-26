47-летняя модель случайно оголила грудь на публике

Английская модель Леди Виктория Херви оконфузилась на публике. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

47-летняя манекенщица посетила ежегодную церемонию вручения наград TRIC Awards в Лондоне. Для мероприятия знаменитость выбрала фиолетовое платье, оформленное черной прозрачной сеткой и цветочными аппликациями. Под него она надела кожаные лосины изумрудного цвета, а также примерила серебристые остроносые туфли.

Во время позирования звезда повернулась к фотографам боком и приподняла руку, случайно продемонстрировав на камеры голую грудь.

В декабре прошлого года Леди Виктория Херви попала в объектив папарацци в откровенном виде во время отдыха. Тогда модель запечатлели в расшитом пайетками бикини.