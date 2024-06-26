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12:19, 26 июня 2024Ценности

47-летняя модель случайно оголила грудь на публике

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Английская модель Леди Виктория Херви оконфузилась на публике. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

47-летняя манекенщица посетила ежегодную церемонию вручения наград TRIC Awards в Лондоне. Для мероприятия знаменитость выбрала фиолетовое платье, оформленное черной прозрачной сеткой и цветочными аппликациями. Под него она надела кожаные лосины изумрудного цвета, а также примерила серебристые остроносые туфли.

Во время позирования звезда повернулась к фотографам боком и приподняла руку, случайно продемонстрировав на камеры голую грудь.

В декабре прошлого года Леди Виктория Херви попала в объектив папарацци в откровенном виде во время отдыха. Тогда модель запечатлели в расшитом пайетками бикини.

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      Карина ЧерныхМария Винар
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