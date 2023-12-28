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07:30, 28 декабря 2023Ценности

47-летнюю модель засняли в бикини на пляже

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Английская модель Леди Виктория Херви попала в объектив папарацци в откровенном виде во время отдыха. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Известно, что 47-летняя манекенщица проводит отпуск с близкой подругой на острове Барбадос в Карибском море. Женщину засняли, когда она проходила по пляжу с белым песком в расшитом пайетками бикини. Упомянутый наряд состоял из трусов и бюстгальтера, декорированных фурнитурой золотого цвета.

Помимо этого, Херви распустила длинные светлые волосы, завитые в легкие локоны. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и многочисленными аксессуарами в виде браслетов и бус.

Ранее в декабре 42-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном бюстгальтере. Также для съемки она надела кожаную куртку, белые носки и лакированные ботинки.

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      Екатерина Ештокина
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