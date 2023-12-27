42-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном бюстгальтере

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе для онлайн-журнала Remix Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачном кружевном бюстгальтере и трусах с высокой посадкой. Также для съемки она надела кожаную куртку, белые носки и лакированные ботинки.

Поклонники оценили фотосессию бывшего «ангела» Victoria's Secret в комментариях под постом. «Замечательно смотришься», «Шикарная», «Фантастическая девушка», «Огонь!», «Как всегда потрясающая», — высказывались они.

Ранее Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для журнала Vogue. Тогда на одном размещенном черно-белом фото модель позировала в вязаном кардигане на голое тело.

