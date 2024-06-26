50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в очках с прозрачными линзами и майке серого цвета, держа в одной руке палки для скандинавской ходьбы. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы при этом уложены назад.

«Погнали», — подписала она фотографию.

В феврале Юлия Высоцкая продемонстрировала фигуру в откровенном виде. Тогда актриса предстала перед камерой в джинсовых шортах и черном купальнике, который был оформлен V-образным глубоким декольте.