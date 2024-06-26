55-летняя Кейт Бланшетт вышла в свет в откровенном комбинезоне

55-летняя актриса Кейт Бланшетт вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте

Австралийская актриса Кейт Бланшетт вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

55-летняя звезда «Вавилона» посетила модный показ люксового бренда Giorgio Armani, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость выбрала для мероприятия комбинезон черного цвета с открытыми плечами, оформленный сияющим широким поясом и глубоким декольте. При этом она надела остроносые туфли в тон и массивное кольцо.

Визажисты нанесли на ее лицо минимальное количество макияжа, а стилисты уложили волосы назад.

В марте прошлого года Кейт Бланшетт посетила церемонию награждения премии «Оскар» в старом наряде французского модного дома Louis Vuitton. Тогда актриса появилась на ковровой дорожке цвета шампань в платье из архивной коллекции бренда с изумрудным велюровым верхом с драпировкой и атласной черной юбкой длины макси.