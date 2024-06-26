Адвокат Ассанжа прокомментировала его освобождение

Адвокат Ассанжа Робинсон назвала освобождение журналиста историческим днем

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джен Робинсон прокомментировала освобождение журналиста, назвав это событие историческим днем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сегодня исторический день. Наконец-то после 14 лет судебных тяжб Джулиан Ассанж может вернуться домой свободным человеком», — заявила адвокат.

Робинсон также поблагодарила премьер-министра Австралии Энтони Албаниза за вклад в освобождение журналиста, отметив его «государственную мудрость, принципиальное руководство и дипломатию».

По данным агентства, в сделке по освобождению Ассанжу были зачтены пять лет, которые он провел в британской тюрьме строгого режима. В настоящий момент WikiLeaks собирает средства, чтобы покрыть «полмиллиона долларов США», которые журналист должен выплатить по условиям сделки.

Ранее бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер предположил, что сделка Ассанжа с США была организована, чтобы не «раскрывать источники» в суде.