Адвокат Ассанжа прокомментировала его освобождение

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джен Робинсон прокомментировала освобождение журналиста, назвав это событие историческим днем. Об этом сообщает Bloomberg.
«Сегодня исторический день. Наконец-то после 14 лет судебных тяжб Джулиан Ассанж может вернуться домой свободным человеком», — заявила адвокат.
Робинсон также поблагодарила премьер-министра Австралии Энтони Албаниза за вклад в освобождение журналиста, отметив его «государственную мудрость, принципиальное руководство и дипломатию».
По данным агентства, в сделке по освобождению Ассанжу были зачтены пять лет, которые он провел в британской тюрьме строгого режима. В настоящий момент WikiLeaks собирает средства, чтобы покрыть «полмиллиона долларов США», которые журналист должен выплатить по условиям сделки.
Ранее бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер предположил, что сделка Ассанжа с США была организована, чтобы не «раскрывать источники» в суде.