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08:28, 26 июня 2024Мир

Адвокат Ассанжа прокомментировала его освобождение

Адвокат Ассанжа Робинсон назвала освобождение журналиста историческим днем
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Sang Tan / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джен Робинсон прокомментировала освобождение журналиста, назвав это событие историческим днем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сегодня исторический день. Наконец-то после 14 лет судебных тяжб Джулиан Ассанж может вернуться домой свободным человеком», — заявила адвокат.

Робинсон также поблагодарила премьер-министра Австралии Энтони Албаниза за вклад в освобождение журналиста, отметив его «государственную мудрость, принципиальное руководство и дипломатию».

По данным агентства, в сделке по освобождению Ассанжу были зачтены пять лет, которые он провел в британской тюрьме строгого режима. В настоящий момент WikiLeaks собирает средства, чтобы покрыть «полмиллиона долларов США», которые журналист должен выплатить по условиям сделки.

Ранее бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер предположил, что сделка Ассанжа с США была организована, чтобы не «раскрывать источники» в суде.

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      Елизавета Мытарева
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