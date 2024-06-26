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06:54, 26 июня 2024Мир

Экс-сотрудник ЦРУ объяснил смысл сделки США с Ассанжем

Экс-сотрудник ЦРУ: сделка Ассанжа с США призвана защитить источники от раскрытия
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Фото: Wikileaks via X / Reuters

Сделка с прокуратурой Соединенных Штатов о признании вины основателем Wikileaks Джулиану Ассанжу была организована, чтобы не «раскрывать источники» в суде. Об этом рассказал телеканалу ABC бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер.

«Сделка о признании вины, вероятно, была организована "для защиты источников" от раскрытия в суде», — отметил он.

Пфайффер также объяснил задержку приговора Ассанжу некими «дипломатическими раздражителями» в Австралии и Британии. Экс-сотрудник ЦРУ также отметил, что был бы «очень удивлен», если бы Джулиану Ассанжу предложили президентского помилование.

Напомним, 24 июня Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. Накануне он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено. Одним из условий сделки стал запрет на посещение США без разрешения.

Также сообщалось, что Ассанж покинул зал суда на острове Сайпан в США под аплодисменты.

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане.

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      Марина Совина
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