Джулиан Ассанж признал себя виновным

WP: Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в ходе судебного заседания

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже», — говорится в материале. По словам автора статьи, он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.