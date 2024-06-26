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17:09, 26 июня 2024Мир

Адвокат бежавшей от талибов журналистки Хассани не подтвердила ее вылет в Афганистан

Адвокат Фадеева не подтвердила вылет журналистки Хассани в Афганистан
Кобра Хассани (Слева)

Кобра Хассани (Слева). Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Елена Фадеева, адвокат бежавшей от талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) журналистки Кобры Хассани, не подтвердила ее вылет в Афганистан. Об этом сообщает ТАСС.

«Не подтверждаю, что Хассани вылетела в Афганистан», — заявила она.

По словам адвоката, журналистка запретила ей давать какие-либо комментарии прессе.

Ранее появилась информация, что Хассани получила отказ в предоставлении убежища в России и улетела обратно в Кабул. По информации представителей афганской диаспоры в Санкт-Петербурге, журналистка вылетела из Москвы в Кабул 25 июня.

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      Виктория Кондратьева
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