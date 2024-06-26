Бежавшая от талибов журналистка улетела из России в Кабул. Ей отказали в убежище

Бежавшая от талибов журналистка Хассани вернулась в Кабул после отказа в убежище

Афганская журналистка Кобра Хассани, которая бежала от талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России), опасаясь казни, улетела обратно в Кабул. Она пыталась добиться убежища в России, но получила отказ.

Как рассказала защита, девушка вылетела из Москвы в столицу Афганистана Кабул 25 июня. Защитники говорят, что узнали об этом от представителей афганской диаспоры в Петербурге.

Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег Мария Беляева адвокат Кобры Хассани

По словам ее коллеги Елены Фадеевой, у Хассани, вероятно, больше не было сил оставаться в России и она не видела для себя других реальных вариантов, кроме как вернуться в Афганистан, несмотря на риски.

В Афганистане девушка освещала политические и социальные темы, выступала против обязательного ношения хиджаба. Хассани работала на телевидении, управляла собственным рестораном. После прихода к власти в стране талибов в 2021 году она уехала на Украину, где поступила в университет в Киеве. Когда началась спецоперация, она собиралась уехать к молодому человеку в Германию через Польшу. Знакомые поделились с ней контактами перевозчиков, которые обещали за деньги легально привезти ее в Польшу, но, по словам защиты девушки, ее обманули и привезли в Россию.

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Журналистку задержали в России в мае 2022 года

Вместе с другими афганскими беженцами она пыталась попасть через Петербург в Европу, но их задержали российские правоохранительные органы. Было возбуждено дело о покушении на незаконное пересечение границы. По версии следователей, через один из петербургских портов беженцев планировалось нелегально переправить в Европу. Организатором схемы был назван гражданин Белоруссии Александр Мацулевич, которому предъявили обвинение по четырем статьям УК, в том числе даче взятки в особо крупном размере представителю погранслужбы ФСБ

Хассани, в свою очередь, указывала, что не знала о нелегальном характере попытки пересечь границу. Судебный процесс длился с октября 2023 года. «Это преступление, которое я не хотела совершать, — говорила Хассани в суде. — Меня обманули. За то время, что я нахожусь под следствием, я все осознала и прошу прощения».

Хассани отказали в убежище в России

В мае 2023-го Кировский райсуд приговорил журналистку к принудительному выдворению из-за отсутствия документов, разрешающих пребывание в РФ. В феврале тот же суд приговорил Кобру Хассани и других фигурантов дела к двум годам колонии, но отпустил с учетом нахождения в СИЗО, а также отменил решение суда о депортации.

В январе 2024 года адвокат девушки Елена Фадеева сообщила, что ее подзащитной отказано во временном убежище, миграционная служба МВД посчитала, что для помощи Хассани нет оснований.