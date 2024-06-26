Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 26 июня 2024Мир

Бежавшая от талибов журналистка улетела из России в Кабул. Ей отказали в убежище

Бежавшая от талибов журналистка Хассани вернулась в Кабул после отказа в убежище

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Афганская журналистка Кобра Хассани, которая бежала от талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России), опасаясь казни, улетела обратно в Кабул. Она пыталась добиться убежища в России, но получила отказ.

Как рассказала защита, девушка вылетела из Москвы в столицу Афганистана Кабул 25 июня. Защитники говорят, что узнали об этом от представителей афганской диаспоры в Петербурге.

Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег

Мария Беляеваадвокат Кобры Хассани

По словам ее коллеги Елены Фадеевой, у Хассани, вероятно, больше не было сил оставаться в России и она не видела для себя других реальных вариантов, кроме как вернуться в Афганистан, несмотря на риски.

В Афганистане девушка освещала политические и социальные темы, выступала против обязательного ношения хиджаба. Хассани работала на телевидении, управляла собственным рестораном. После прихода к власти в стране талибов в 2021 году она уехала на Украину, где поступила в университет в Киеве. Когда началась спецоперация, она собиралась уехать к молодому человеку в Германию через Польшу. Знакомые поделились с ней контактами перевозчиков, которые обещали за деньги легально привезти ее в Польшу, но, по словам защиты девушки, ее обманули и привезли в Россию.

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Журналистку задержали в России в мае 2022 года

Вместе с другими афганскими беженцами она пыталась попасть через Петербург в Европу, но их задержали российские правоохранительные органы. Было возбуждено дело о покушении на незаконное пересечение границы. По версии следователей, через один из петербургских портов беженцев планировалось нелегально переправить в Европу. Организатором схемы был назван гражданин Белоруссии Александр Мацулевич, которому предъявили обвинение по четырем статьям УК, в том числе даче взятки в особо крупном размере представителю погранслужбы ФСБ

Хассани, в свою очередь, указывала, что не знала о нелегальном характере попытки пересечь границу. Судебный процесс длился с октября 2023 года. «Это преступление, которое я не хотела совершать, — говорила Хассани в суде. — Меня обманули. За то время, что я нахожусь под следствием, я все осознала и прошу прощения».

Материалы по теме:
Год назад Иран оказался на грани революции из-за исламских ограничений для женщин. Почему протесты могут вспыхнуть снова?
Год назад Иран оказался на грани революции из-за исламских ограничений для женщин.Почему протесты могут вспыхнуть снова?
25 сентября 2023
Что такое «Талибан»? История движения, его особенности и идеология
Что такое «Талибан»?История движения, его особенности и идеология
29 мая 2024

Хассани отказали в убежище в России

В мае 2023-го Кировский райсуд приговорил журналистку к принудительному выдворению из-за отсутствия документов, разрешающих пребывание в РФ. В феврале тот же суд приговорил Кобру Хассани и других фигурантов дела к двум годам колонии, но отпустил с учетом нахождения в СИЗО, а также отменил решение суда о депортации.

В январе 2024 года адвокат девушки Елена Фадеева сообщила, что ее подзащитной отказано во временном убежище, миграционная служба МВД посчитала, что для помощи Хассани нет оснований.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим

      Адвокат подал жалобу на домашний арест бизнесмена Новицкого

      В российском регионе разрешили досрочно снимать губернатора со статусом иноагента

      Захарова назвала Украину пунктом меню на столе Запада

      Бежавшая от талибов журналистка улетела из России в Кабул. Ей отказали в убежище

      Косатки стали чаще есть акул

      Лавров заявил о планах собрать формат РИК

      В США назвали удар по Севастополю актом войны со стороны США

      «Яндекс» отчитался об устойчивом развитии

      В ЦБ отреагировали на санкции против российского аналога SWIFT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше