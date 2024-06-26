Бежавшая от талибов афганская феминистка и журналист улетела из России в Кабул

Опасавшаяся казни в Афганистане журналистка Хассани улетела из России в Кабул

Афганская журналистка Кобра Хассани, в 2021 году бежавшая от власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России), опасаясь казни, улетела из Москвы в Кабул. Об этом со ссылкой на ее адвокатов сообщает «Фонтанка».

Феминистка Хассани открыто и публично выступала против идей радикального фундаментального исламизма талибов и действительно могла быть казнена.

Журналистка была задержана в России в мае 2022 года. По ее показаниям, она и 11 мужчин из Афганистана должны были нелегально переправиться в Европу, но были обмануты перевозчиками и арестованы в одном из петербургских портов. С того времени она содержалась в СИЗО.

В мае 2023 года Кировский районный суд приговорил журналистку к выдворению из-за отсутствия документов, разрешающих пребывание в РФ, но в феврале этого года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отменил депортацию и освободил Хассани.