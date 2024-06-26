Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:14, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев порадовался отсутствию вида на жительство в одной европейской стране

Артемий Лебедев порадовался, что не получил вид на жительство в Латвии

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что рад отсутствию вида на жительство в одной европейской стране. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер комментировал новость о том, что россиян, желающих получить вид на жительство в Латвии, обяжут сдавать экзамен по латышскому языку. «Какое счастье, что я в свое время не завел себе вид на жительство в Латвии. Последнее, что может прийти в голову русскому человеку, который живет в Латвии, — это учить латышский язык. Потому что он *** не нужен», — отметил Лебедев.

Ранее российское посольство в Латвии раскритиковало поправки к закону о въезде в страну. Москва подчеркнула, что считает дискриминационным требование к россиянам сдавать латышский под угрозой депортации.

20 июня стало известно, что сейм Латвии принял поправки к закону о миграции, согласно которым россияне должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы жить в стране. Отмечалось, что от экзамена освободят граждан старше 75 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

      Украину обвинили в ядерном терроризме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше