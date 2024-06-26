Артемий Лебедев порадовался отсутствию вида на жительство в одной европейской стране

Артемий Лебедев порадовался, что не получил вид на жительство в Латвии

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что рад отсутствию вида на жительство в одной европейской стране. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер комментировал новость о том, что россиян, желающих получить вид на жительство в Латвии, обяжут сдавать экзамен по латышскому языку. «Какое счастье, что я в свое время не завел себе вид на жительство в Латвии. Последнее, что может прийти в голову русскому человеку, который живет в Латвии, — это учить латышский язык. Потому что он *** не нужен», — отметил Лебедев.

Ранее российское посольство в Латвии раскритиковало поправки к закону о въезде в страну. Москва подчеркнула, что считает дискриминационным требование к россиянам сдавать латышский под угрозой депортации.

20 июня стало известно, что сейм Латвии принял поправки к закону о миграции, согласно которым россияне должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы жить в стране. Отмечалось, что от экзамена освободят граждан старше 75 лет.