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15:59, 26 июня 2024Экономика

Артемий Лебедев раскритиковал один российский город

Артемий Лебедев назвал Пермь затхлым городом

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Пермь. Он назвал российский город затхлым в новом выпуске новостей, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом Лебедев отреагировал на снос знаменитого арт-объекта «Пермские ворота» Николая Полисского. По словам блогера, раньше Пермь можно было назвать интересным городом, однако сейчас ситуация изменилась.

«В Перми 10 лет назад культурная революция расцветала, все было хорошо — и ярко, и интересно. Сейчас это затхлый город, в котором ничего не происходит. Я вообще не помню ни одной новости из этого города за последние пару лет, кроме того, что там снесли остатки былой культурной революции», — пояснил Лебедев.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что рад отсутствию вида на жительство в Латвии. Так он прокомментировал новость о том, что желающих получить вид на жительство в стране россиян обяжут учить латышский язык.

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      Александра Качан
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