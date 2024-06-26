Авербух подарил матери квартиру в «месте силы»

Авербух подарил матери квартиру в Крыму

Фигурист Илья Авербух подарил матери квартиру в Крыму. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Просто такая генетика».

«Мама большей частью живет в Крыму, ей там очень нравится. У нее там есть квартира, которая находится недалеко от Медведь-горы», — рассказал спортсмен.

Авербух добавил, что эта локация является для него особенной. «Это такое место силы, я обожал его. И квартира там — был мой подарок маме», — пояснил он. По словам фигуриста, он часто бывает в Крыму, так как на полуострове находятся две принадлежащие ему школы фигурного катания.

Ранее мать певца Дмитрия Колдуна продала квартиру в Минске, чтобы помочь сыну отремонтировать студию в столице.