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15:20, 26 июня 2024Экономика

Авербух подарил матери квартиру в «месте силы»

Авербух подарил матери квартиру в Крыму

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Фигурист Илья Авербух подарил матери квартиру в Крыму. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Просто такая генетика».

«Мама большей частью живет в Крыму, ей там очень нравится. У нее там есть квартира, которая находится недалеко от Медведь-горы», — рассказал спортсмен.

Авербух добавил, что эта локация является для него особенной. «Это такое место силы, я обожал его. И квартира там — был мой подарок маме», — пояснил он. По словам фигуриста, он часто бывает в Крыму, так как на полуострове находятся две принадлежащие ему школы фигурного катания.

Ранее мать певца Дмитрия Колдуна продала квартиру в Минске, чтобы помочь сыну отремонтировать студию в столице.

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      Александра Качан
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