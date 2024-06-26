Определены полезные для здоровья пчел растения

Frontiers in Sustainable Food Systems: определены полезные для пчел цветки

Ученые Йоркского университета определили растения, которые полезны для поддержания здоровья пчелиных колоний. Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Sustainable Food Systems, помогут в выборе цветковых растений для привлечения опылителей в сады.

Специалисты собрали образцы пыльцы с 57 видов растений, произрастающих в Северной Америке, в том числе диких цветковых и высушенных растений, выращенных в лаборатории. Пыльца была обработана и проанализирована на содержание аминокислот, неэтерифицированных жирных кислот, соотношения белков и липидов, а также соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3.

Без неэтерифицированных жирных кислот пчелы живут меньше, имеют более слабую иммунную систему и становятся более уязвимыми для стрессовых факторов окружающей среды. Если насекомые потребляют их в неправильном соотношении, у них развиваются когнитивные проблемы. Пчелам также необходимы незаменимые аминокислоты, которые важны для когнитивного здоровья и воспроизводства, но избыток аминокислот повышает восприимчивость к определенным паразитам.

Оказалось, что виды растений из таких семейств, как капустные, бобовые и астровые, имели одинаковый уровень незаменимых аминокислот при сравнении с другими растениями того же семейства. Маргаритки из астровых выделялись особенно высоким содержанием незаменимых аминокислот. При этом растения с высоким содержанием незаменимых аминокислот имели относительно низкое содержание неэтерифицированных жирных кислот и наоборот.

Также исследователи проверили, обладают ли близкородственные виды растений одинаковой питательной ценностью и являются ли виды, завезенные в район, где они были собраны, менее питательными, чем эндемичные виды. Выяснилось, что кормление эндемичными видами растений не дает никаких питательных преимуществ.

Авторы заключают, что большинство видов пыльцы содержат необходимые питательные вещества, но чтобы получить оптимальное количество питательных веществ, пчелам придется питаться несколькими различными видами растений.