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11:40, 26 июня 2024Ценности

Бритни Спирс отругала папарацци за снимки с целлюлитом

Фото: Javiles Bruce / Backgrid / Legion-Media

Американская певица Бритни Спирс отругала папарацци за снимки с целлюлитом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом для критики уличных фотографов стали кадры, которые оказались в распоряжении издания Daily Mail. На них запечатлена 42-летняя артистка, одетая в облегающее мини-платье кораллово-розового цвета. При этом на размещенных снимках видно, что она решила отказаться от бюстгальтера. Также можно заметить, что на ее бедрах присутствует целлюлит.

В связи с этим поп-исполнительница записала видео, где она предстала в том же самом платье. «Я понимаю, что мое тело неидеально, но я также знаю, что у меня нет целлюлита на ногах. Я знаю, как папарацци снимают меня на публике, что я выгляжу совершенно другой! Честно говоря, это оскорбительно, потому что я чувствую себя человеком, над которым постоянно издеваются!» — высказалась она.

В мае Бритни Спирс снялась без одежды на пляже и показала видео фанатам. Тогда певица позировала полностью обнаженной на фоне видневшихся вдали пальм, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

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      Мария Винар
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