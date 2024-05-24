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01:00, 24 мая 2024Ценности

Бритни Спирс снялась обнаженной на пляже

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась без одежды на пляже и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах, лежа вниз животом на песке, который покрывала вода. При этом певица позировала полностью обнаженной на фоне видневшихся вдали пальм, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

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В то же время звезда уложила волосы в небрежный пучок и выбрала в качестве аксессуаров солнцезащитные очки-авиаторы с черными линзами и белые бусы.

Ранее в мае британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли также снялась обнаженной во время поездки в Канны, Франция.

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      Карина Черных
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