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07:14, 26 июня 2024Забота о себе

Диетолог назвала последствия частого употребления пива

Диетолог Комиссарова: частое употребление пива может привести к циррозу печени

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии. Ее слова приводит РИА Новости.

Также частое употребление этого напитка повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и возникновения алкогольной зависимости. Она посоветовала заменить на безалкогольное.

По ее словам, в алкогольном пиве больше калорий, поскольку в одном грамме спирта содержится семь калорий, а один грамм сахара — четыре калории. «Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией», — сказала Комиссарова.

Ранее врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина назвала средиземноморскую диету лучшим вариантом питания для предотвращения хронических заболеваний. Она уточнила, что такой рацион включает потребление большого количества фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, цельнозерновых продуктов и бобовых.

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      Марина Совина
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