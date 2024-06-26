Директора российского центра тестирования мигрантов обвинили в выдаче лжесертификатов

В Кузбассе задержали главу центра образования мигрантов за подделку сертификатов

В Кемеровской области правоохранители задержали директора Единого центра тестирования и образования мигрантов за подделку сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В рамках этого дела задержали еще двоих местных жителей.

По версии следствия, с июня 2021 по май 2023 года глава центра вместе с двумя знакомыми фиктивно проводил гражданам Узбекистана экзамен, необходимый для получения позволяющего находиться в России патента. В реальности иностранцы не обладали знаниями для успешной сдачи экзамена.

Ранее в Тюмени в организации незаконной миграции обвинили четырех полицейских и трех местных жительниц.