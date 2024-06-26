Дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал на парковке российского сельхозпредприятия

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал на парковке предприятия в селе Шамино

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал на парковке предприятия в селе Шамино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. По сведениям Гладкова, два автомобиля в Шамино полностью сгорели.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка при падении беспилотника с последующей детонацией на территории частного дома была повреждена кровля хозяйственной постройки, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Тогда глава региона призывал граждан спускаться в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое опасности.