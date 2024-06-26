На всей территории региона России объявили опасность ракетного удара

Гладков: на территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

На территории всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности. О риске ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор. Других подробностей ситуации в приграничном регионе он не привел.

Как уточнил корреспондент ТАСС, в городе во время сигнала о ракетной опасности были слышны взрывы. Громкие звуки жители слышали в течение минуты после объявленной тревоги.

Утром в среду, 25 июня, ВСУ пытались атаковать Смоленскую область — над регионом средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотника, целью которых были военные объекты в Вяземском районе. Никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.