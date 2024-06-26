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07:26, 26 июня 2024Россия

На всей территории региона России объявили опасность ракетного удара

Гладков: на территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

На территории всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности. О риске ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор. Других подробностей ситуации в приграничном регионе он не привел.

Как уточнил корреспондент ТАСС, в городе во время сигнала о ракетной опасности были слышны взрывы. Громкие звуки жители слышали в течение минуты после объявленной тревоги.

Утром в среду, 25 июня, ВСУ пытались атаковать Смоленскую область — над регионом средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотника, целью которых были военные объекты в Вяземском районе. Никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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