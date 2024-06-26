Показаны тайно снятые с дрона видео с полуобнаженными женщинами

В Бишкеке поймали мужчину, подглядывавшего за полуобнаженными женщинами с дрона

В Киргизии продолжается расследование в отношении злоумышленника, который тайно заглядывал в чужие окна при помощи дрона. Об этом сообщает ИА АКИpress.

35-летнего мужчину поймали с поличным жители многоэтажки в Бишкеке, возле которой он запускал свой дрон. У него нашли пульт управления дроном с множеством видео, снятых в тот же день. На многих из них в кадр попали полуобнаженные женщины, за которыми он подглядывал.

Злоумышленника доставили в полицию. Его допросили, после чего отпустили под обязательство о явке. Мужчину подозревают по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, предусматривающей наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали жителя Гонконга, который переоделся школьницей и пробрался в туалет учебного заведения, чтобы подглядывать за девочками. О странном мужчине полицейским рассказала заметившая его ученица.