Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 26 июня 2024Из жизни

Показаны тайно снятые с дрона видео с полуобнаженными женщинами

В Бишкеке поймали мужчину, подглядывавшего за полуобнаженными женщинами с дрона

В Киргизии продолжается расследование в отношении злоумышленника, который тайно заглядывал в чужие окна при помощи дрона. Об этом сообщает ИА АКИpress.

35-летнего мужчину поймали с поличным жители многоэтажки в Бишкеке, возле которой он запускал свой дрон. У него нашли пульт управления дроном с множеством видео, снятых в тот же день. На многих из них в кадр попали полуобнаженные женщины, за которыми он подглядывал.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Злоумышленника доставили в полицию. Его допросили, после чего отпустили под обязательство о явке. Мужчину подозревают по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, предусматривающей наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали жителя Гонконга, который переоделся школьницей и пробрался в туалет учебного заведения, чтобы подглядывать за девочками. О странном мужчине полицейским рассказала заметившая его ученица.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов впервые поговорил по телефону с главой Пентагона. О чем министр обороны России предупредил Остина?

      Предполагаемый террорист из Дагестана оставил долги по кредиту

      Названы шесть признаков работодателя-мошенника

      Россиянка описала поездку в США фразой «бомжи чувствуют себя как короли»

      Адвокаты США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа

      Судья объявила о прекращении дела Ассанжа

      МВД Дагестана задержало мужчину за шутку про перестрелку в Махачкале

      В России предложили изменения в выплатах пенсий для одной категории граждан

      Канье Уэст разрушил дизайн знаменитого архитектора и обесценил дом

      Показаны тайно снятые с дрона видео с полуобнаженными женщинами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше