Экс-полковник СБУ: ВСУ могут попасть в котел на южнодонецком направлении

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что если войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) не покинут территории на южнодонецком направлении, то могут попасть в котел. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

«Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая (…), если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел», — заявил Стариков.

По его словам, окружение подразделений украинской армии может произойти, если Вооруженные силы России начнут атаку с севере и с юга на этом направлении одновременно.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает под Харьков наемников из Колумбии. Отмечается, что колумбийские наемники были задействованы после неудачных атак 82-й ОДШБр и разгрома бригады «Хартия» в Харьковской области.