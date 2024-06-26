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14:10, 26 июня 2024Бывший СССР

ВСУ начали перебрасывать колумбийских наемников под Харьков

«Военная хроника»: ВСУ перебрасывают под Харьков наемников из Колумбии

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает под Харьков наемников из Колумбии, передает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы отмечают, что колумбийские наемники были задействованы после неудачных атак 82-й ОДШБр и разгрома бригады «Хартия» в Харьковской области.

«В Харькове интернациональные силы пока не выполняют никаких активных боевых задач и в основном сидят в окопах. Это обстоятельство косвенно подтверждает не просто большие потери, но и чудовищные сложности с формированием резерва, жизненно необходимого для заполнения укреплений», — отмечает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что российские солдаты в ходе боев за Красногоровку в Донецкой народной республике ликвидировали группу колумбийских наемников. Отмечается, что прикомандированные к 59-й бригаде ВСУ наемники бесследно исчезли в мае 2024 года. Долгое время об их судьбе не было никакой информации, однако в последние дни появилась ясность.

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      Валентин Карант
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