«Военная хроника»: ВСУ перебрасывают под Харьков наемников из Колумбии

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает под Харьков наемников из Колумбии, передает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы отмечают, что колумбийские наемники были задействованы после неудачных атак 82-й ОДШБр и разгрома бригады «Хартия» в Харьковской области.

«В Харькове интернациональные силы пока не выполняют никаких активных боевых задач и в основном сидят в окопах. Это обстоятельство косвенно подтверждает не просто большие потери, но и чудовищные сложности с формированием резерва, жизненно необходимого для заполнения укреплений», — отмечает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что российские солдаты в ходе боев за Красногоровку в Донецкой народной республике ликвидировали группу колумбийских наемников. Отмечается, что прикомандированные к 59-й бригаде ВСУ наемники бесследно исчезли в мае 2024 года. Долгое время об их судьбе не было никакой информации, однако в последние дни появилась ясность.