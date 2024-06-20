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01:19, 20 июня 2024Бывший СССР

Российские солдаты ликвидировали группу колумбийских наемников в зоне СВО

«РВ»: ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников в Красногоровке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские солдаты в ходе боев за Красногоровку в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали группу колумбийских наемников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что прикомандированные к 59-ой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники бесследно исчезли в мае 2024 года. Долгое время об их судьбе не было никакой информации, однако в последние дни появилась ясность.

По информации «РВ», в боях были ликвидированы Карлос Андрес Росеро Эрнандес, Экар Камарго Брито, Уго Альберто Моралес Тике, Нейдер Кордова Гомес, Эсекиэль Иачук Гомес, Хоан Давид Манкильо, Эрнандо Рамирес Альдано и Эдуар Запата Ардила. Жена одного из них рассказывала о тяжелых условиях службы и обмане с зарплатами.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что армия России взяла в плен колумбийского наемника, который воевал в рядах ВСУ. Иностранец рассказал, что приехал на СВО после публикаций в соцсетях о том, что ВСУ нужны солдаты.

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      Евгений Силаев
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