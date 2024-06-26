Названо условие отказа ЕС в помощи Украине

Reuters: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с «европейского пути»

Соглашение между Европейским союзом и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, включит в себя пункт, согласно которому ЕС будет в праве отказать Киеву в помощи, если тот не захочет «следовать европейскому пути», пишет Reuters со ссылкой на документ.

Как отметили журналисты, ожидается, что ЕС в четверг, 27 июня, подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

«В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, пока Украина следует своему европейскому пути», — назвало издание условие.

По данным агентства, обязательства сторон снова пересмотрят не позднее чем через 10 лет с момента соглашения.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС заявил, что документ оформят на саммите Евросоюза, в котором, как сообщается, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.