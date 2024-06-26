Евросоюз и Украина подпишут документ о гарантиях безопасности

Евросоюз и Украина подпишут документ о гарантиях безопасности для Киева 27 июня

Евросоюз и Украина подпишут документ о гарантиях безопасности для Киева 27 июня, передает ТАСС.

Высокопоставленный представитель ЕС отметил, что документ будет подписан на саммите Евросоюза, в котором, как сообщается, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Подробности соглашения и его положений представитель ЕС не уточнил.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно будет удвоить взносы в фонды ЕС в случае вступления в него Украины.

25 июня в Евросоюзе начались переговоры о вступлении Украины в сообщество. Аналогичные переговоры пройдут с Молдавией. Отмечается, что странам назовут условия для дальнейшего вступления в объединение.