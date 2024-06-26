ФСБ задержала бывшего директора «Курганавтодора» и нынешних сотрудников

В Курганской области ФСБ задержала экс-главу «Курганавтодора» за ущерб бюджету

В Курганской области сотрудники ФСБ задержали бывшего директора «Курганавтодора» Павла Ганина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Силовики также задержали нынешнего сотрудника предприятия. Они проходят обвиняемыми по статье 285 УК РФ («Злоупотребления должностными полномочиями»).

По версии следствия, в 2022 году экс-глава «Курганавтодора» и его подчиненный приняли и оплатили часть невыполненных работ по ремонту автомобильных дорог в регионе. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету в более чем 15 миллионов рублей.

Ранее в Москве суд приговорил бывшего главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима.