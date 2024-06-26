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08:12, 26 июня 2024Культура

Гитарист Пугачевой прокомментировал поддержку ВСУ Ротару

Гитарист Пугачевой Левшин рассказал, почему Ротару поддержала ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
София Ротару

София Ротару. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заслуженный артист России, гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин в беседе с NEWS.ru рассказал, что певица София Ротару значительно изменила свое отношение к России после потери супруга.

По словам музыканта, изначально Ротару была настроена «очень патриотично». Гитарист отметил, что певицы была патриотом Советского Союза. Однако после «событий на Украине ее позиция внезапно изменилась», подчеркнул он.

«Пусть она в себе разберется», — заключил Левшин.

Ранее активисты движения «Ветераны России» предложили сделать из виллы певицы Софии Ротару в Крыму госпиталь и санаторий для участников специальной военной операции (СВО).

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      Юлия Мискевич
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