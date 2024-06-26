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11:08, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Глава МИД Британии заявил о попытках убедить Трампа не блокировать поддержку Украины

Глава МИД Британии пытался убедить Трампа не блокировать поддержку Украины

Фото: Li Ying / XinHua / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном, позвонив ему от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с ними политик заявил о попытках убедить кандидата в президенты США Дональда Трампа не блокировать поддержку Украины в будущем. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

«Я ужинал с ним, и моей целью было убедить его не блокировать деньги для Украины», — рассказал Кэмерон в беседе с пранкерами. Министр также выразил мнение, что в республиканской партии США наблюдается раскол, в том числе по поводу помощи Украине в конфликте с Россией.

Глава МИД отметил, что сейчас сложно предсказать действия Трампа в отношении Украины. «Если мы сможем убедиться, что к ноябрю Украина будет на передовой, а президент России Владимир Путин отступит, тогда он захочет поддержать победившую сторону, если можно так выразиться», — добавил политик.

В беседе с пранкерами Кэмерон также рассказал о попытках Британии убедить Францию воздержаться от эскалации на Украине.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на пост главы государства. Бороться ему предстоит с действующим президентом Джо Байденом, отобравшим у него кресло главы государства по итогам голосования в 2020 году.

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      Олег Давыдов
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