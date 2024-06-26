Глава МИД Британии заявил о попытках убедить Францию воздержаться от эскалации на Украине

Дэвид Кэмерон: Британия просила Францию воздержаться от эскалации на Украине

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном, позвонив ему от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с ними политик заявил о попытках Лондона убедить Париж воздержаться от эскалации на Украине. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

«Я очень приветствую тот факт, что Франция изменила свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для президента России Владимира Путина. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар?» — заявил глава британского МИД.

Кэмерон выразил сомнение в том, что Франция примет правильное решение, однако исключил возможность ухудшения отношений между Лондоном и Парижем по этой причине. «Мы не хотим с ними спорить. Мы просто просим их в частном порядке подумать о том, что мы можем сделать, что действительно поможет Украине, но не приведет к расширению конфликта», — заключил политик.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск западных стран для помощи Украине. По его словам, пока консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут.

На встрече с лидерами парламентских партий Макрон также назвал условия для этого. По мнению президента Франции, таким условием может стать продвижение фронта к Киеву и Одессе.