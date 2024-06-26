Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 26 июня 2024Бывший СССР

Глава МИД Казахстана опроверг процитированную Кэмероном фразу об Украине

МИД Казахстана: Кэмерон несет ответственность за ложную цитату об Украине
Мурат Нуртлеу

Мурат Нуртлеу. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу не говорил фразу про умирающих за Астану украинцев, ответственность за слова лежит на министре иностранных дел Великобритании Дэвиде Кэмероне. Об этом министерство иностранных дел Казахстана заявило в комментарии РИА Новости.

Казахстанский МИД прокомментировал слова Кэмерона в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Ведомство опровергло цитату и сообщило, что министр никогда не произносил такую фразу. В министерстве подчеркнули, что глава МИД Великобритании несет всю ответственность за ложную цитату.

Ранее в ходе разговора с пранкерами Кэмерон привел якобы цитату Нуртлеу об осложнении отношений с Россией. «Он сказал, что украинцы умирают за Казахстан. Они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию», — добавил глава британского МИД.

Также политик заявил о попытках убедить кандидата в президенты США Дональда Трампа не блокировать поддержку Украины в будущем. Он выразил мнение, что в республиканской партии США наблюдается раскол.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

      Украину обвинили в ядерном терроризме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше