Глава МИД Казахстана опроверг процитированную Кэмероном фразу об Украине

МИД Казахстана: Кэмерон несет ответственность за ложную цитату об Украине

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу не говорил фразу про умирающих за Астану украинцев, ответственность за слова лежит на министре иностранных дел Великобритании Дэвиде Кэмероне. Об этом министерство иностранных дел Казахстана заявило в комментарии РИА Новости.

Казахстанский МИД прокомментировал слова Кэмерона в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Ведомство опровергло цитату и сообщило, что министр никогда не произносил такую фразу. В министерстве подчеркнули, что глава МИД Великобритании несет всю ответственность за ложную цитату.

Ранее в ходе разговора с пранкерами Кэмерон привел якобы цитату Нуртлеу об осложнении отношений с Россией. «Он сказал, что украинцы умирают за Казахстан. Они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию», — добавил глава британского МИД.

Также политик заявил о попытках убедить кандидата в президенты США Дональда Трампа не блокировать поддержку Украины в будущем. Он выразил мнение, что в республиканской партии США наблюдается раскол.

